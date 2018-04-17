Юристы Telegram обжаловали решение о немедленной блокировке мессенджера
Юристы Telegram попросили Мосгорсуд отменить немедленное исполнение решения Таганского суда о блокировке мессенджера. Об этом сообщил глава международной группы «Агора» Павел Чиков, юристы которой представляют интересы Telegram.
В жалобе, которую опубликовал Чиков, говорится, что Таганский суд разрешил немедленную блокировку мессенджера, посчитав, что в противном случае может быть нанесен ущерб «публичным и частным интересам».
При этом, утверждают юристы Telegram, Таганский суд никак не обосновал свой вывод о возможном ущербе. «Фактически решение суда содержит лишь предположение», — говорится в жалобе.
Таганский суд Москвы санкционировал блокировку Telegram 13 апреля. Судья разрешила начать ее немедленно, не дожидаясь вступления в законную силу решения по иску.
Решение о блокировке было принято в связи с отказом Telegram передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Мессенджер утверждал, что у него нет технической возможности это сделать.
Основатель Telegram Павел Дуров запретил своим юристам участвовать в заседании суда о блокировке, назвав его «фарсом». Тем не менее, представители мессенджера пообещали обжаловать решение Таганского суда.
Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля. В ответ мессенджер стал использовать встроенные методы обхода блокировок, благодаря чему у многих пользователей приложение работает без использования анонимайзеров.
Для обхода ограничений Telegram воспользовался IP-адресами хостинг-провайдеров Amazon и Google. 16-17 апреля Роскомнадзор заблокировал около 17 миллионов адресов этих облачных сервисов, после чего пользователи ряда российских сайтов и сервисов, также использующих эти сервисы, столкнулись со сбоями в работе.