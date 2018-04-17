Юристы Telegram обжаловали решение о немедленной блокировке мессенджера

При этом, утверждают юристы Telegram, Таганский суд никак не обосновал свой вывод о возможном ущербе. «Фактически решение суда содержит лишь предположение», — говорится в жалобе.

В жалобе, которую опубликовал Чиков, говорится, что Таганский суд разрешил немедленную блокировку мессенджера, посчитав, что в противном случае может быть нанесен ущерб «публичным и частным интересам».

Юристы Telegram попросили Мосгорсуд отменить немедленное исполнение решения Таганского суда о блокировке мессенджера. Об этом сообщил глава международной группы «Агора» Павел Чиков, юристы которой представляют интересы Telegram.

Таганский суд Москвы санкционировал блокировку Telegram 13 апреля. Судья разрешила начать ее немедленно, не дожидаясь вступления в законную силу решения по иску.

Решение о блокировке было принято в связи с отказом Telegram передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Мессенджер утверждал, что у него нет технической возможности это сделать.

Основатель Telegram Павел Дуров запретил своим юристам участвовать в заседании суда о блокировке, назвав его «фарсом». Тем не менее, представители мессенджера пообещали обжаловать решение Таганского суда.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля. В ответ мессенджер стал использовать встроенные методы обхода блокировок, благодаря чему у многих пользователей приложение работает без использования анонимайзеров.

Для обхода ограничений Telegram воспользовался IP-адресами хостинг-провайдеров Amazon и Google. 16-17 апреля Роскомнадзор заблокировал около 17 миллионов адресов этих облачных сервисов, после чего пользователи ряда российских сайтов и сервисов, также использующих эти сервисы, столкнулись со сбоями в работе.