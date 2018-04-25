Российская Coda Story оказалась недоступна из-за блокировок Роскомнадзора

Сайт российской редакции Coda Story оказался недоступен у большинства читателей 25 апреля из-за попытки заблокировать Telegram на территории России. Об этом «Медузе» рассказал редактор издания Алексей Ковалев.

По словам Ковалева, проблемы с доступом начались еще 19 апреля, когда Роскомнадзор добавил в реестр запрещенных сайтов IP-адреса хостинга Digital Ocean, используемого Coda. К 25 апреля трафик, по данным статистики сайта, опустился практически до нуля.

Короче, вот так. Месяц назад запустили новое медиа, сегодня его сайт не открывается у 90% российских пользователей без VPN и других способов обхода блокировок (с ними открывается). Ни в каких реестрах его нет. Письма в Роскомнадзор возвращаются с ошибкой. — Alexey Kovalev (@Alexey__Kovalev) April 25, 2018

Ковалев сказал, что редакция пока не приняла решение, будет ли она обращаться в суд в связи с блокировкой, но рассматривает такой вариант.