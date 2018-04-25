Российская Coda Story оказалась недоступна из-за блокировок Роскомнадзора

Meduza
11:08, 25 апреля 2018
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Сайт российской редакции Coda Story оказался недоступен у большинства читателей 25 апреля из-за попытки заблокировать Telegram на территории России. Об этом «Медузе» рассказал редактор издания Алексей Ковалев.

По словам Ковалева, проблемы с доступом начались еще 19 апреля, когда Роскомнадзор добавил в реестр запрещенных сайтов IP-адреса хостинга Digital Ocean, используемого Coda. К 25 апреля трафик, по данным статистики сайта, опустился практически до нуля.

Ковалев сказал, что редакция пока не приняла решение, будет ли она обращаться в суд в связи с блокировкой, но рассматривает такой вариант.

Российская Coda Story запустилась 30 марта на базе международной журналистской платформы. «Наш девиз — „Истории не заканчиваются“, потому что для нас любая история только начинается после того, как она исчезает из заголовков новостей», — говорится в обращении редакции к читателям.
Международный проект Coda Story был запущен в Нью-Йорке в 2016 году группой американских, британских и грузинских журналистов.
С 16 апреля в России начали блокировать доступ к Telegram. Для этого Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов миллионы адресов облачных сервисов, которые могут быть использованы для обхода блокировок. Этими сервисами, помимо Telegram, пользуются другие сайты и системы, которые начали работать с перебоями.

Кто еще пострадал от попыток заблокировать Telegram

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