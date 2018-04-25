Роскомнадзор: Amazon отказался сотрудничать в блокировке Telegram, с Google «начат предметный диалог»
Роскомнадзор рассказал о переговорах с Amazon и Google по поводу ограничения доступа к Telegram. Ведомство требует от американских компаний прекратить предоставлять мессенджеру IP-адреса для обхода блокировки.
Взаимодействие с Google заместитель главы ведомства Вадим Субботин назвал «конструктивным», заявив, что с компанией начат «предметный диалог».
Контакты с Amazon, по словам Субботина, к положительным результатам пока не привели. Чиновник предположил, что это связано с политическими причинами, не уточнив, с какими именно.
Роскомнадзор начал блокировать Telegram c 16 апреля. В попытках ограничить доступ к мессенджеру ведомство также заблокировало некоторые подсети хостинг-провайдеров Amazon и Google, чьи IP-адреса Telegram использовал для обхода блокировки.
В связи с блокировкой подсетей крупных провайдеров проблемы с доступом появились у многих сторонних сайтов и сервисов. При этом Telegram продолжает работать у многих российских пользователей без прокси-сервисов и VPN.
Общество научных работников 25 апреля обратилось к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с требованием «пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора». По словам ученых, из-за попыток заблокировать Telegram в России оказались недоступны научные и образовательные интернет-ресурсы.