Роскомнадзор: Amazon отказался сотрудничать в блокировке Telegram, с Google «начат предметный диалог»

Роскомнадзор рассказал о переговорах с Amazon и Google по поводу ограничения доступа к Telegram. Ведомство требует от американских компаний прекратить предоставлять мессенджеру IP-адреса для обхода блокировки.

Взаимодействие с Google заместитель главы ведомства Вадим Субботин назвал «конструктивным», заявив, что с компанией начат «предметный диалог».

Контакты с Amazon, по словам Субботина, к положительным результатам пока не привели. Чиновник предположил, что это связано с политическими причинами, не уточнив, с какими именно.