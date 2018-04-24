Viber: сервис до сих пор работает нестабильно из-за действий Роскомнадзора

«Некоторые из вас могли сталкиваться с трудностями при совершении звонков и отправке фото в Viber. Сложившаяся ситуация является результатом решения регулятора ограничить доступ к другому мессенджеру с помощью блокировки миллионов интернет-серверов в стране. Это повлияло на Viber и многие другие сервисы», — говорится в сообщении Viber.