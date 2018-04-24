Viber: сервис до сих пор работает нестабильно из-за действий Роскомнадзора

Meduza
13:09, 24 апреля 2018
Надежный источник

Мессенджер Viber предупредил пользователей, что работа сервиса остается нестабильной из-за действий Роскомнадзора по блокировке Telegram. Соответствующее сервисное сообщение было разослано днем 24 апреля.

Сервисное сообщение от Viber

Администрация Viber пытается полностью восстановить работоспособность мессенджера, для чего будет использовать информацию от пользователей. Когда именно работа будет восстановлена полностью, не уточняется.

«Некоторые из вас могли сталкиваться с трудностями при совершении звонков и отправке фото в Viber. Сложившаяся ситуация является результатом решения регулятора ограничить доступ к другому мессенджеру с помощью блокировки миллионов интернет-серверов в стране. Это повлияло на Viber и многие другие сервисы», — говорится в сообщении Viber.

Meduza
Впервые о проблемах с работой Viber стало известно 16 апреля — в день, когда в России начали блокировать доступ к Telegram. Это было связано с тем, что Роскомнадзор ограничил доступ к облачному сервису Amazon, который использует Viber.
Viber — второй по популярности мессенджер в России после WhatsApp с охватом более 20 миллионов пользователей. Он, как и WhatsApp не внесен в реестр организаторов распространения информации, в который в 2017 году принудительно включили Telegram.

Кто еще страдает из-за блокировки Telegram

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы