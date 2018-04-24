Viber: сервис до сих пор работает нестабильно из-за действий Роскомнадзора
Мессенджер Viber предупредил пользователей, что работа сервиса остается нестабильной из-за действий Роскомнадзора по блокировке Telegram. Соответствующее сервисное сообщение было разослано днем 24 апреля.
Администрация Viber пытается полностью восстановить работоспособность мессенджера, для чего будет использовать информацию от пользователей. Когда именно работа будет восстановлена полностью, не уточняется.
«Некоторые из вас могли сталкиваться с трудностями при совершении звонков и отправке фото в Viber. Сложившаяся ситуация является результатом решения регулятора ограничить доступ к другому мессенджеру с помощью блокировки миллионов интернет-серверов в стране. Это повлияло на Viber и многие другие сервисы», — говорится в сообщении Viber.