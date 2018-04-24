Amazon начала доставлять заказы в автомобили

Интернет-магазин Amazon объявил о начале доставок заказов в автомобили пользователей. Сервис пока доступен лишь для владельцев определенных марок машин в 37 городах США.

Сервис Amazon Key In-Car работает с машинами производства General Motors и Volvo 2015 года или новее. У этих машин есть функция дистанционного доступа, которую курьер использует, чтобы открыть и запереть машину.

По словам вице-президента Amazon по доставке Питера Ларсена, компания довольна отзывами на доставку заказов домой в отсутствие хозяев, и хотела «вынести идею за пределы домов».