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В США открылся «магазин без очередей» Amazon Go. В первый же день к нему выстроилась очередь

Meduza
09:31, 23 января 2018

В Сиэтле (штат Вашингтон) 22 января открылся Amazon Go — автоматизированный супермаркет, в котором нет кассиров и продавцов. Компания Amazon представляла новый проект как «первый магазин без очередей». «Никаких очередей, никаких касс, серьезно, никаких», — гласит рекламный плакат на фасаде магазина.

В день открытия около супермаркета выстроилась очередь. Желающих посмотреть на первый автоматизированный магазин было так много, что очередь огибала здание.

К вечеру людей у Amazon Go стало еще больше. Однако очевидцы отмечали, что в самом магазине очередей нет.

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Надпись на плакате: «Никаких очередей, никаких касс, серьезно, никаких».

Продавцов и кассиров в Amazon Go заменяют камеры и система, которая автоматически подсчитывает сумму покупки. Попасть в супермаркет можно только с помощью QR-кода из приложения Amazon. Живые сотрудники в магазине все же есть — это работники торгового зала, раскладывающие товар по полкам, и консультант в отделе с алкогольными напитками, проверяющий документы.

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