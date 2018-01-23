В США открылся «магазин без очередей» Amazon Go. В первый же день к нему выстроилась очередь

В Сиэтле (штат Вашингтон) 22 января открылся Amazon Go — автоматизированный супермаркет, в котором нет кассиров и продавцов. Компания Amazon представляла новый проект как «первый магазин без очередей». «Никаких очередей, никаких касс, серьезно, никаких», — гласит рекламный плакат на фасаде магазина.

В день открытия около супермаркета выстроилась очередь. Желающих посмотреть на первый автоматизированный магазин было так много, что очередь огибала здание.

the line at lunchtime for amazon go #AmazonGo pic.twitter.com/3pf54AX7fU — Tom (@stripedypaper) January 22, 2018

#AmazonGo @JeffBezos People waiting in line so they don’t have to wait in line pic.twitter.com/fqcgA8NtwT — Rich Ochoa (@richochoa) January 22, 2018

К вечеру людей у Amazon Go стало еще больше. Однако очевидцы отмечали, что в самом магазине очередей нет.

A post shared by Energia Events (@energiaevents) on Jan 22, 2018 at 7:22pm PST

Продавцов и кассиров в Amazon Go заменяют камеры и система, которая автоматически подсчитывает сумму покупки. Попасть в супермаркет можно только с помощью QR-кода из приложения Amazon. Живые сотрудники в магазине все же есть — это работники торгового зала, раскладывающие товар по полкам, и консультант в отделе с алкогольными напитками, проверяющий документы.