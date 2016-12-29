Amazon разработал проект летающей системы хранения и доставки товаров

Компания Amazon подала патентную заявку на систему хранения и доставки товаров, в которой используются дирижабли и беспилотные аппараты.

Amazon собирается устроить склад на дирижаблях, которые отправят в районы, где ожидается спрос на тот или иной товар. Беспилотники будут осуществлять доставку непосредственно покупателям. Такая система позволит радикально сократить время доставки.