Amazon разработал проект летающей системы хранения и доставки товаров
Компания Amazon подала патентную заявку на систему хранения и доставки товаров, в которой используются дирижабли и беспилотные аппараты.
Amazon собирается устроить склад на дирижаблях, которые отправят в районы, где ожидается спрос на тот или иной товар. Беспилотники будут осуществлять доставку непосредственно покупателям. Такая система позволит радикально сократить время доставки.
I just unearthed the Death Star of #ecommerce via @cbinsights... AMZN patent for airborne warehouses at 45K ft spitting out delivery drones pic.twitter.com/qEz2ilUtJP— Zoe Leavitt (@zoe_leavitt) December 28, 2016
В начале декабря Amazon впервые доставил товар покупателю с помощью беспилотника. Клиент из Великобритании заказал телевизионную приставку и поп-корн. Компания утверждает, что он получил товар через 13 минут после оформления заказа.