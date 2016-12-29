Amazon разработал проект летающей системы хранения и доставки товаров

Meduza
09:29, 29 декабря 2016
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Компания Amazon подала патентную заявку на систему хранения и доставки товаров, в которой используются дирижабли и беспилотные аппараты.

Amazon собирается устроить склад на дирижаблях, которые отправят в районы, где ожидается спрос на тот или иной товар. Беспилотники будут осуществлять доставку непосредственно покупателям. Такая система позволит радикально сократить время доставки.

В начале декабря Amazon впервые доставил товар покупателю с помощью беспилотника. Клиент из Великобритании заказал телевизионную приставку и поп-корн. Компания утверждает, что он получил товар через 13 минут после оформления заказа.

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