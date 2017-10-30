Amazon научилась открывать двери курьерам, когда хозяев нет дома. Теперь все гадают, что компания придумает дальше

Компания Amazon представила 25 октября новый сервис Amazon Key, который позволяет открывать двери курьерам, когда хозяев нет дома. Amazon Key будет работать благодаря «умному» замку, открывающему двери в нужный момент, и камере, отслеживающей происходящее в доме.

Amazon Key — October 2017 amazon

Идея пускать курьеров к себе домой (даже под присмотром камеры) обрадовала далеко не всех. Некоторые пользователи решили, что таким образом можно с легкостью обкрадывать чужие квартиры

Amazon: do we have permission to leave your package using Amazon Key?

Me: sure

*later* pic.twitter.com/TWOJaPTij3 — The Don (@JackedYoTweets) October 27, 2017

Пользователи придумали несколько новых сервисов, которые может запустить Amazon: Amazon Таран и Amazon Дом.

me: I’m worried about Amazon Key

Amazon: Don’t worry it’s entirely opt-in

me: whew

Amazon: pic.twitter.com/pXmlaez2u8 — dan mentos (@DanMentos) October 26, 2017

Amazon's next innovation: Amazon House. You literally just live inside of their warehouse and get instant delivery. — Aaron Levie (@levie) October 25, 2017

Дальше всех пошло сатирическое издание The Onion — оно опубликовало заметку «Новый популярный сервис Amazon просто приходит к вам домой и убивает вас».

Заметка про Amazon Slay выглядит как стандартный пресс-релиз. В выдуманной цитате представителя компании говорится: «Amazon всегда предлагала беспрецедентный уровень обслуживания и удобства, и Amazon Slay следует этой же философии». В релизе утверждается, что пользователи смогут сами выбирать как способ убийства, так и метод погребения (включая растворение в бочке с кислотой).

«В настоящее время Amazon работает над улучшением совместимости сервиса с [умными колонками] Amazon Echo, чтобы клиенты могли просто попросить своего цифрового ассистента Alexa убить их напрямую», — говорится в конце заметки The Onion.