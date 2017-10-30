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Amazon научилась открывать двери курьерам, когда хозяев нет дома. Теперь все гадают, что компания придумает дальше

Meduza
14:19, 30 октября 2017

Компания Amazon представила 25 октября новый сервис Amazon Key, который позволяет открывать двери курьерам, когда хозяев нет дома. Amazon Key будет работать благодаря «умному» замку, открывающему двери в нужный момент, и камере, отслеживающей происходящее в доме.

Amazon Key — October 2017
amazon

Идея пускать курьеров к себе домой (даже под присмотром камеры) обрадовала далеко не всех. Некоторые пользователи решили, что таким образом можно с легкостью обкрадывать чужие квартиры

«Amazon: разрешаете ли вы оставить в вашем доме посылку с помощью Amazon Key? — Я: Конечно. — *позже*»
Amazon Key: у меня посылка для Джона Коннора.

Пользователи придумали несколько новых сервисов, которые может запустить Amazon: Amazon Таран и Amazon Дом.

«Я: Переживаю из-за Amazon Key. — Amazon: Не переживай, это полностью по желанию. — Я: Фуф!». Надписи на картинках: «Выберите способ доставки: Amazon Key или Amazon Стенобитный Таран»
«Следующая инновация Amazon: Amazon Дом. Вы буквально живете внутри их склада и вам моментально доставляют [любой товар]»

Дальше всех пошло сатирическое издание The Onion — оно опубликовало заметку «Новый популярный сервис Amazon просто приходит к вам домой и убивает вас».

Заметка про Amazon Slay выглядит как стандартный пресс-релиз. В выдуманной цитате представителя компании говорится: «Amazon всегда предлагала беспрецедентный уровень обслуживания и удобства, и Amazon Slay следует этой же философии». В релизе утверждается, что пользователи смогут сами выбирать как способ убийства, так и метод погребения (включая растворение в бочке с кислотой).

«В настоящее время Amazon работает над улучшением совместимости сервиса с [умными колонками] Amazon Echo, чтобы клиенты могли просто попросить своего цифрового ассистента Alexa убить их напрямую», — говорится в конце заметки The Onion.

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