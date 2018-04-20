Какие именно сервисы были заблокированы, в ведомстве не уточнили.

Роскомнадзор заблокировал 18 VPN и прокси-сервисов, предоставлявших доступ к мессенджеру Telegram. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ведомства.

16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке на территории России мессенджера Telegram, руководство которого отказалось передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

Вместе с серверами Telegram ведомство внесло в реестр запрещенных сайтов более 18 миллионов IP-адресов крупных хостинг-провайдеров — Google, Amazon, Microsoft и Digital Ocean. Их Telegram использует для обхода блокировок.

Мессенджер остается доступным для пользователей, Telegram использует встроенные способы обхода блокировок. Кроме того, владелец мессенджера Павел Дуров пообещал выплачивать гранты в биткоинах администраторам VPN и прокси-сервисов, помогающих пользователям обходить блокировки.

Блокировки Роскомнадзора сказались на работе многих сторонних сайтов, пользовавшихся хостингом заблокированных провайдеров. Сайт самого ведомства также работает нестабильно. Как заявили в Роскомнадзоре, это связано с серией DDoS-атак, которые производились «из-за рубежа с использованием специализированных бот-сетей».