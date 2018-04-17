Павел Дуров пообещал гранты для владельцев сервисов Proxy и VPN

Основатель Telegram Павел Дуров пообещал пожертвовать миллионы долларов личных средств на выплату биткоин-грантов администраторам Proxy и VPN, которые предоставляют средства для обхода блокировки мессенджера. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Дуров выразил признательность российским пользователям Telegram за поддержку и лояльность. За первые сутки блокировки мессенджера количество пользователей из России не снизилось, утверждает он. Российская аудитория, по оценкам Дурова, составляет семь процентов от общего количества пользователей мессенджера.

Кроме того, основатель Telegram поблагодарил компании Apple, Google, Amazon и Microsoft за «неучастие в политической цензуре».