Павел Дуров пообещал гранты для владельцев сервисов Proxy и VPN
Основатель Telegram Павел Дуров пообещал пожертвовать миллионы долларов личных средств на выплату биткоин-грантов администраторам Proxy и VPN, которые предоставляют средства для обхода блокировки мессенджера. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».
Дуров выразил признательность российским пользователям Telegram за поддержку и лояльность. За первые сутки блокировки мессенджера количество пользователей из России не снизилось, утверждает он. Российская аудитория, по оценкам Дурова, составляет семь процентов от общего количества пользователей мессенджера.
Кроме того, основатель Telegram поблагодарил компании Apple, Google, Amazon и Microsoft за «неучастие в политической цензуре».
В рамках Цифрового Сопротивления — децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса — я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и vpn. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели. Призываю всех присоединяться и участвовать — настройкой прокси/vpn серверов или их финансированием.