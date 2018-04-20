Райффайзенбанк объявил о сбое в своих сервисах. Это не связано с блокировкой Telegram

В сервисах Райффайзенбанка утром 20 апреля произошел сбой. В банке пообещали восстановить работу в кратчайшее время. Перестали работать в том числе банкоматы и онлайн-банкинг.

Наблюдаются сложности в работе некоторых сервисов банка. Мы приносим свои извинения за неудобства. Наши специалисты активно работают над скорейшим устранением. pic.twitter.com/SMB7MsjPET — Райффайзенбанк (@Raiffeisen_Ru) April 20, 2018

Сообщение о сбое было опубликовано в твиттере около 8 утра, но через три часа банк продолжал сообщать, что работы по восстановлению систем продолжаются.

В банке заверили, что сбой никак не связан с действиями Роскомнадзора по блокировке Telegram. «Сбой произошел на нашей стороне», — добавили представители банка в твиттере.

Такие памятки сейчас дают клиентам в «Райффайзенбанке». Фото нашего читателя pic.twitter.com/CicUcPicfk — TJ (@tjournal) April 20, 2018

При этом автор телеграм-канала «ЗаТелеком», гендиректор Freeely Михаил Климарев рассказал, что сервисы Райффайзенбанка доступны из-за границы и через VPN. Он предположил, что сбой может быть связан именно с блокировками Роскомнадзора.