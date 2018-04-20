Райффайзенбанк объявил о сбое в своих сервисах. Это не связано с блокировкой Telegram

Райффайзенбанк
07:32, 20 апреля 2018
Надежный источник

В сервисах Райффайзенбанка утром 20 апреля произошел сбой. В банке пообещали восстановить работу в кратчайшее время. Перестали работать в том числе банкоматы и онлайн-банкинг.

Сообщение о сбое было опубликовано в твиттере около 8 утра, но через три часа банк продолжал сообщать, что работы по восстановлению систем продолжаются.

В банке заверили, что сбой никак не связан с действиями Роскомнадзора по блокировке Telegram. «Сбой произошел на нашей стороне», — добавили представители банка в твиттере.

При этом автор телеграм-канала «ЗаТелеком», гендиректор Freeely Михаил Климарев рассказал, что сервисы Райффайзенбанка доступны из-за границы и через VPN. Он предположил, что сбой может быть связан именно с блокировками Роскомнадзора.

С 16 апреля Роскомнадзор пытается заблокировать доступ к Telegram в России. Для этого он добавил в реестр запрещенных сайтов почти 19 миллионов IP-адресов популярных облачных сервисов, которыми пользуются и другие компании.
На сбои в работе из-за действий Роскомнадзора жаловались как небольшие компании, так и игровые площадки, СМИ и пользователи другого мессенджера Viber. Роскомнадзор отрицает негативные последствия от своей работы.

Блокировка Telegram

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