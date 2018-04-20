МИД обвинил США в невыдаче виз пилотам «Аэрофлота». США заявили, что экипажам специально выделено время для собеседований

МИД РФ
14:09, 20 апреля 2018
Надежный источник

МИД России заявил, что из-за проблем с получением виз может прекратиться регулярное авиасообщение с США, которое сейчас обеспечивает только «Аэрофлот». В связи с этим ведомство неоднократно обращалось к американской стороне.

Ранее генконсул США Лоуренс Тоби заявил «Независимой газете», что из-за сокращения персонала посольства время обработки визовых заявлений выросло. Сейчас оно достигает 250 дней. В «Аэрофлоте» добавили, что «экипажам перестали выдавать визы», но компания продолжает работу за счет сотрудников, у которых визы еще действуют.

Посольство США в Москве назвало заявления о том, что сотрудники «Аэрофлота» не могут записаться на собеседования, не соответствующими действительности. «Мы регулярно резервируем временные интервалы для проведения собеседований членов экипажей воздушных судов во всех генеральных консульствах США в России. И довольно часто это специально выделенное время остается неиспользованным», — рассказала представитель дипмиссии Андреа Калан.

Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. «Аэрофлот», который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз.

МИД РФ
Летом 2017 года Россия в ответ на новый американский закон о санкциях решила уравнять количество дипломатов в двух странах. Для этого из России были высланы 755 сотрудников американского посольства — остались 455. Еще 60 дипломатов были высланы в марте 2018 года в ответ на аналогичные действия США после отравления россиян в британском Солсбери.
Посольство США заранее предупредило россиян, что сокращение персонала скажется на скорости обработки визовых заявления. Россиянам предложили в том числе обращаться в представительства США в других странах для получения виз.

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