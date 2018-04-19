«Имело бы смысл за Роскомнадзор извиниться». Клименко прокомментировал сбои в работе сайтов
Советник президента Герман Клименко заявил, что следовало бы извиниться за действия Роскомнадзора перед компаниями, которые могли пострадать от масштабной блокировки IP-адресов при попытке ограничить доступ к Telegram. Об этом он рассказал в эфире НТВ.
Он признал, что ряд компаний пострадали от блокировки адресов в связи с ограничением доступа к Telegram. Клименко призвал Роскомнадзор действовать аккуратнее.
«Наверное, действительно, имело бы смысл за Роскомнадзор извиниться — за эту сложную историю. Тем не менее, какого-то глобального катаклизма не произошло. Жалобы есть, но, наверное, не более, чем обычно», — заявил Клименко.
С 16 апреля в России блокируют доступ к Telegram. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать доступ и к ним. По состоянию на утро 19 апреля заблокированы почти 18 миллионов адресов.
В Роскомнадзоре отрицают какие-либо сбои в работе других сервисов в связи с блокировкой Telegram.