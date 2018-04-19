«Имело бы смысл за Роскомнадзор извиниться». Клименко прокомментировал сбои в работе сайтов

Советник президента Герман Клименко заявил, что следовало бы извиниться за действия Роскомнадзора перед компаниями, которые могли пострадать от масштабной блокировки IP-адресов при попытке ограничить доступ к Telegram. Об этом он рассказал в эфире НТВ.

Он признал, что ряд компаний пострадали от блокировки адресов в связи с ограничением доступа к Telegram. Клименко призвал Роскомнадзор действовать аккуратнее.