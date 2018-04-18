Помощник госсекретаря США рассказал Конгрессу о «неудавшейся атаке российских наемников» на американских военных в Сирии

Палата представителей Конгресса США
18:25, 18 апреля 2018
Надежный источник

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэс Митчелл заявил, что российские наемники недавно предприняли атаку на американских военных в Сирии.

В своем заявлении для слушаний об американской политике на Ближнем Востоке в комитете Палаты представителей Митчелл написал, что политика России в Сирии «повышает риск конфронтации с Западом». «Недавняя неудавшаяся атака российских наемников на американские силы была одним из отрезвляющих примеров такого поведения», — сказано в заявлении.

Митчелл, вероятно, имел виду бой в окрестностях Дейр-Эз-Зора, который произошел в ночь на 8 февраля. По данным СМИ, в этом столкновении могли погибнуть десятки или сотни российских наемников. Точной информации об обстоятельствах случившегося нет — разные источники приводят разные данные как о составе проасадовских отрядов, участвовавших в бое, так и о целях их наступления. 

Ранее официальные лица США прямо не говорили, что российские наемники атаковали американских военных, однако 12 апреля директор ЦРУ Майкл Помпео заявил на слушаниях в Сенате, что «несколько недель назад русские встретили достойного противника» в лице США и «пара сотен» из них были убиты.

По данным СМИ, бой у Дейр-Эз-Зора произошел после попытки проправительственного отряда захватить штаб курдских формирований или контролируемый курдами нефтезавод. Американские военные, поддерживающие курдов, нанесли по наступавшим авиаудар. США заявили о гибели более сотни проправительственных бойцов, не уточняя их гражданство.
Россия отрицает причастность к участию в войне в Сирии на стороне правительственных войск российских наемников. Через несколько дней после появления сообщений о гибели десятков россиян у Дейр-Эз-Зора МИД РФ подтвердил, что несколько десятков человек были ранены и доставлены в госпитали после «недавнего военного столкновения», а пять человек могли погибнуть.

Гибель российских наемников у Дейр-Эз-Зора

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