Помощник госсекретаря США рассказал Конгрессу о «неудавшейся атаке российских наемников» на американских военных в Сирии

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэс Митчелл заявил, что российские наемники недавно предприняли атаку на американских военных в Сирии.

В своем заявлении для слушаний об американской политике на Ближнем Востоке в комитете Палаты представителей Митчелл написал, что политика России в Сирии «повышает риск конфронтации с Западом». «Недавняя неудавшаяся атака российских наемников на американские силы была одним из отрезвляющих примеров такого поведения», — сказано в заявлении.

Митчелл, вероятно, имел виду бой в окрестностях Дейр-Эз-Зора, который произошел в ночь на 8 февраля. По данным СМИ, в этом столкновении могли погибнуть десятки или сотни российских наемников. Точной информации об обстоятельствах случившегося нет — разные источники приводят разные данные как о составе проасадовских отрядов, участвовавших в бое, так и о целях их наступления.

Ранее официальные лица США прямо не говорили, что российские наемники атаковали американских военных, однако 12 апреля директор ЦРУ Майкл Помпео заявил на слушаниях в Сенате, что «несколько недель назад русские встретили достойного противника» в лице США и «пара сотен» из них были убиты.