Директор ЦРУ: несколько недель назад в Сирии погибли «пара сотен русских»

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что в Сирии несколько недель назад погибли «пара сотен» россиян.

«Несколько недель назад русские встретили достойного противника. Пара сотен русских были убиты», — сказал Помпео на слушаниях в Сенате, посвященных его выдвижению на пост госсекретаря США.

Помпео упомянул это как пример действий администрации США, направленных на сдерживание России, наряду с высылкой 60 дипломатов. Он отвечал на вопрос о том, собирается ли Белый дом усилить антироссийские санкции.

Майк Помпео имел в виду, по всей видимости, бой в окрестностях Дейр-Эз-Зора в ночь на 8 февраля, в котором, по данным СМИ, могли погибнуть и пострадать десятки или сотни российских наемников. Ранее США официально не признавали, что среди погибших есть россияне.