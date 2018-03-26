США вышлют 60 российских дипломатов из-за отравления Скрипалей

Соединенные Штаты высылают из страны 60 российских дипломатов и закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

Такие меры, сообщил представитель администрации президента США Дональда Трампа, принимаются в ответ на отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Кроме того, пояснил он, высылка дипломатов должна послужить сигналом того, что в США «недопустимо много» сотрудников российских спецслужб.

Среди дипломатов, высылаемых из США, 12 сотрудников российской миссии при ООН. Речь, как пояснил собеседник агентства, идет о сотрудниках российских спецслужб, использующих миссию при ООН как прикрытие.

Высылаемые дипломаты должны будут покинуть Соединенные Штаты в течение семи дней.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия даст «зеркальный ответ» на высылку дипломатов из США.

«Понятно, что решение будет принимать политическое руководство страны, но понятно, что меры будут зеркальными, коснутся того же числа сотрудников, так как численность наших дипмиссий одинакова», — цитирует РИА Новости заявление Джабарова.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам также заявил, что решение о высылке сотрудников миссии России при ООН является незаконным, так как эта организация не находится под американской юрисдикцией.