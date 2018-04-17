Суд в Таиланде оправдал Алекса Лесли и Настю Рыбку по делу о незаконном предпринимательстве

РИА Новости
10:32, 17 апреля 2018
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Суд таиландского города Паттайя оправдал Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич), Алекса Лесли (Александра Кириллова) по делу о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности. Об этом сообщил РИА Новости их адвокат Саттхапхон Сийотха. 

Невиновными также признаны еще шестеро граждан РФ и Белоруссии, задержанные вместе с Рыбкой и Лесли, добавил адвокат.

«Они по-прежнему подлежат депортации в страны гражданства, однако покинуть Таиланд пока не смогут, так как в их отношении идет следствие по делу об организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы», — сообщил Сийотха. По второму обвинению, напомнил он, фигурантам грозит длительное тюремное заключение.

«Подробности я смогу сообщить чуть позже», — добавил адвокат, на несколько минут вышедший из блока временного содержания суда, где прошло закрытое слушание по делу.

РИА Новости
В начале февраля Алексей Навальный опубликовал расследование о том, что Олег Дерипаска отдыхал на яхте в Норвегии с российским вице-премьером Сергеем Приходько. Расследование во многом было основано на публикациях в инстаграме Насти Рыбки, находившейся на яхте с Дерипаской.
Олег Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку и ее «наставника» Алекса Лесли, обвинив их в раскрытии информации о его частной жизни. В качестве обеспечительной меры по иску суд потребовал запретить распространение этой информации.
В конце февраля Настя Рыбка, Алекс Лесли и еще восемь человек были задержаны в Таиланде по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности. Поводом для задержания стал секс-тренинг для туристов. Двоих арестованных вскоре после задержания депортировали.
В апреле стало известно, что правоохранительные органы Таиланда также начали расследование дела о предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы, фигурантами которого являются Рыбка и Лесли.
Рыбка заявляла, что связывает арест в Таиланде с расследованием Навального. Она просила убежище в США, утверждая, что располагает записями разговоров Дерипаски о вмешательстве в американские выборы. Агенты ФБР просили власти Таиланда о встрече c Рыбкой и Лесли в тюрьме, но им было отказано.

Расследование ФБК про Приходько и Дерипаску

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