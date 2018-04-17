Суд в Таиланде оправдал Алекса Лесли и Настю Рыбку по делу о незаконном предпринимательстве
Суд таиландского города Паттайя оправдал Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич), Алекса Лесли (Александра Кириллова) по делу о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности. Об этом сообщил РИА Новости их адвокат Саттхапхон Сийотха.
Невиновными также признаны еще шестеро граждан РФ и Белоруссии, задержанные вместе с Рыбкой и Лесли, добавил адвокат.
«Они по-прежнему подлежат депортации в страны гражданства, однако покинуть Таиланд пока не смогут, так как в их отношении идет следствие по делу об организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы», — сообщил Сийотха. По второму обвинению, напомнил он, фигурантам грозит длительное тюремное заключение.
VIDEO: Belarusian model Anastasia Vashukevich who claims knowledge of Trump and Russian meddling in the US election, and self-styled sex guru Alexander Kirillov arrive at court in Thailand https://t.co/2dJ21WHj75 pic.twitter.com/tqCskMdMOd— AFP news agency (@AFP) April 17, 2018
«Подробности я смогу сообщить чуть позже», — добавил адвокат, на несколько минут вышедший из блока временного содержания суда, где прошло закрытое слушание по делу.