Суд в Таиланде оправдал Алекса Лесли и Настю Рыбку по делу о незаконном предпринимательстве

Суд таиландского города Паттайя оправдал Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич), Алекса Лесли (Александра Кириллова) по делу о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности. Об этом сообщил РИА Новости их адвокат Саттхапхон Сийотха.

Невиновными также признаны еще шестеро граждан РФ и Белоруссии, задержанные вместе с Рыбкой и Лесли, добавил адвокат.

«Они по-прежнему подлежат депортации в страны гражданства, однако покинуть Таиланд пока не смогут, так как в их отношении идет следствие по делу об организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы», — сообщил Сийотха. По второму обвинению, напомнил он, фигурантам грозит длительное тюремное заключение.