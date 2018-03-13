Агенты ФБР попросили о встрече с Настей Рыбкой в таиландской тюрьме. Власти Таиланда отказали

Агенты ФБР обращались к властям Таиланда с просьбой о встрече с Анастасией Вашукевич (Настей Рыбкой) и Александром Кирилловым (Алексом Лесли), которые находятся в таиландской тюрьме. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного таиландского представителя.

По словам источника телеканала, агенты ФБР получили отказ от властей Таиланда, поскольку к задержанным допускают только их родственников и законных представителей.

Посольство США в Бангкоке не подтвердило информацию о попытках агентов ФБР встретиться с задержанными.