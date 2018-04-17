РБК: российские власти приготовились к максимально жестким санкциям США

РБК
06:27, 17 апреля 2018
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Администрация президента РФ и правительство разрабатывают план действий в случае введения США максимально жестких санкций, пишет РБК со ссылкой на федеральных чиновников.

Рассматривается, в числе прочего, возможность отключения России от системы межбанковских переводов SWIFT, санкции в отношении российского госдолга и крупнейших российских банков — Сбербанка и ВТБ.

Так, по словам собеседников издания, в качестве ответной меры на санкции в отношении российского госдолга, обсуждается возможность создания специального банка для покупки российских облигаций, а также закрытие информации об их покупателях.

В случае отключения от SWIFT, рассказали источники издания, рассматривается проведение внешних расчетов через агентов, так называемые бридж-компании (компании-посредники).

Готовиться к худшему и продумывать действия в случае реализации самого негативного сценария российские власти начали еще до публикации в январе «кремлевского доклада», уточнили оба федеральных чиновника в беседе с РБК.

РБК
США в начале апреля представили расширенный санкционный список, добавив в него 23 российских бизнесмена и чиновника, а также несколько компаний.
В санкционный список, в частности, попали Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Акции компании «Русал», в которой значительными долями владеют Дерипаска и Вексельберг, подешевели до исторического минимума. После объявления о санкциях упала стоимость акций и многих других российских компаний, в том числе и не связанных с фигурантами санкционного списка. Также снизился и курс рубля.
Предполагалось, что США в середине апреля объявят о новых санкциях в отношении российских компаний, связанных, по мнению американских властей, с сирийской программой производства химического оружия. Постпред США в ООН Никки Хейли сообщала, что о новых ограничительных мерах объявят 16 апреля, однако тогда санкции введены не были. По данным The Washington Post, президент США Дональд Трамп принял решение отложить введение санкций.
Российские депутаты после расширения санкционного списка подготовили законопроект о санкциях против США. Среди ограничительных мер, предусмотренных документом, запрет на ввоз в Россию продовольствия, алкоголя, табака и лекарств. В первом чтении законопроект планируется рассмотреть 15 мая.

Американские санкции и их последствия

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