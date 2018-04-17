РБК: российские власти приготовились к максимально жестким санкциям США

Администрация президента РФ и правительство разрабатывают план действий в случае введения США максимально жестких санкций, пишет РБК со ссылкой на федеральных чиновников.

Рассматривается, в числе прочего, возможность отключения России от системы межбанковских переводов SWIFT, санкции в отношении российского госдолга и крупнейших российских банков — Сбербанка и ВТБ.

Так, по словам собеседников издания, в качестве ответной меры на санкции в отношении российского госдолга, обсуждается возможность создания специального банка для покупки российских облигаций, а также закрытие информации об их покупателях.

В случае отключения от SWIFT, рассказали источники издания, рассматривается проведение внешних расчетов через агентов, так называемые бридж-компании (компании-посредники).