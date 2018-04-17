The Washington Post: Трамп отложил введение новых санкций против России. О них должны были объявить 16 апреля

The Washington Post
22:23, 16 апреля 2018
Требует подтверждения

Президент США Дональд Трамп решил отложить введение против России новых санкций, связанных с ситуацией в Сирии, пишет The Washington Post со ссылкой на несколько источников. Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что о санкциях будет объявлено 16 апреля.

По данным The Washington Post, 15 апреля во время встречи со своими советниками по национальной безопасности Трамп выразил недовольство заявлением Хейли и заявил, что пока не готов вводить новые санкции. Он вряд ли одобрит их, пока для этого не появится новый повод со стороны России, заявили изданию в несколько источников в администрации президента.

Команда Трампа решила дистанцироваться от заявления Хейли, пишет The Washington Post. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс 16 апреля подтвердила, что власти могут принять решение о санкциях в ближайшем будущем, но не назвала конкретных сроков.

По словам одного из собеседников издания, анонсировав санкции, Хейли опередила события и совершила ошибку. По другим данным, она могла просто неправильно выразиться.

Никки Хейли заявила, что о новых санкциях США против России будет объявлено 16 апреля. По ее словам, санкции затронут российские компании, поставлявшие президенту Сирии Башару Асаду оборудование для производства химического оружия.
Правозащитники в начале апреля сообщили о химической атаке в сирийском городе Дума, в результате которой, по данным Всемирной организации здравоохранения, погибли 70 и пострадали 500 человек.
Западные страны возложили ответственность за атаку на войска президента Сирии Башара Асада. Сирия отрицает применение химического оружия в Думе, Россия назвала сообщения об атаке постановкой.
В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли ракетные удары по нескольким объектам в Сирии, которые, как утверждается, являются частью сирийской программы химического оружия.

Военная операция в Сирии

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