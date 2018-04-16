Акции «Русала» подешевели до исторического минимума
Стоимость акций компании «Русал» на Гонконгской бирже на торгах в понедельник снизилась более чем на 20%.
По состоянию на 08:30 мск, акции стоили 1,55 гонконгских доллара, подешевев по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 24,02%.
Ценные бумаги «Русала» обновляют исторические минимумы с момента IPO этой компании в 2010 году, отмечает РБК.
Акции «Русала» дешевеют в ожидании новых санкций в отношении России, о которых, как ожидается, Минфин США объявит в понедельник, 16 апреля. Кроме того, пишет РБК, на стоимость акции оказал влияние и ракетный удар, нанесенный по Сирии США и их союзниками в ночь на 14 апреля.
Стоимость акций «Русала» начала резко снижаться 9 апреля после того, как США включили в санкционный список Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга, которым принадлежат значительные доли в этой компании. Санкции закрыли для «Русала» американский рынок, имевший большое значение для компании.
The Times 15 апреля сообщила со ссылкой на источники, что санкции в отношении Дерипаски и Вексельберга может ввести и Великобритания.