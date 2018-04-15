The Times: Великобритания планирует санкции против российских олигархов

Источники издания, в свою очередь, заявили, что разрабатываются ограничительные меры в отношении крупнейших российских бизнесменов с активами в Великобритании, в том числе Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и Романа Абрамовича.

Премьер-министр Тереза Мэй заявила изданию, что рассматриваются разные варианты действий, в отношении «незаконных финансов» российских чиновников и бизнесменов, не став уточнять подробности.

Власти Великобритании в марте объявили, что Россия причастна к покушению на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Тереза Мэй, выступая в парламенте , сказала, что Великобритания продолжит использовать все возможности законодательства «против опасных преступников и коррумпированных элит». «Для этих людей — и их денег — в нашей стране нет места», — подчеркнула она.

США 6 апреля представили расширенный санкционный список, включив в него, помимо прочих, российских бизнесменов Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга. После введения санкций акции компаний, связанных с попавшими в «черный список» бизнесменами, резко подешевели. Так, на биржах обрушились котировки «Русала», долями в котором владеют Дерипаска и Вексельберг. Также снизился и курс рубля к доллару и евро.