США предупредили Россию о подготовке новых санкций из-за поддержки Асада. О них объявят 16 апреля

Обновление: Новые санкции в отношении России будут объявлены в понедельник, 16 апреля, сообщила в интервью телеканалу CBS News постпред США при ООН Никки Хейли. Санкции, по ее словам, затронут российские компании, которые поставляли Асаду оборудование для производства химического оружия.

США уведомили российские власти о подготовке новых санкций из-за поддержки Москвой сирийского президента Башара Асада.

Соответствующее письмо, как стало известно «Коммерсанту», было направлено несколько дней назад послом США в РФ Джоном Хантсманом в российский МИД.

В посольстве США в России на просьбу издания прокомментировать новые санкции, о которых говорится в письме Хантсмана, пока не ответили.