США предупредили Россию о подготовке новых санкций из-за поддержки Асада. О них объявят 16 апреля
Обновление: Новые санкции в отношении России будут объявлены в понедельник, 16 апреля, сообщила в интервью телеканалу CBS News постпред США при ООН Никки Хейли. Санкции, по ее словам, затронут российские компании, которые поставляли Асаду оборудование для производства химического оружия.
США уведомили российские власти о подготовке новых санкций из-за поддержки Москвой сирийского президента Башара Асада.
Соответствующее письмо, как стало известно «Коммерсанту», было направлено несколько дней назад послом США в РФ Джоном Хантсманом в российский МИД.
В посольстве США в России на просьбу издания прокомментировать новые санкции, о которых говорится в письме Хантсмана, пока не ответили.
Во второй же части своего послания Джон Хантсман уведомляет Москву, что Вашингтон намерен ввести в отношении нее новые санкции. На сей раз — «за поддержку сирийского режима».
Ранее СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщали, что США планируют рассмотреть возможность введения новых санкций в отношении России из-за применения химического оружия в Сирии. Бывший советник санкционного бюро Минфина США Брайан ОʼТул 14 апреля писал, что вопрос о санкциях включен в материалы для прессы, подготовленные Белым домом.
В начале апреля правозащитные организации сообщили о применении химического оружия в городе Дума в провинции Восточная Гута в Сирии. Ответственность за химическую атаку США и их союзники возложили на войска сирийского президента Башара Асада. Россия и Сирия применение химического оружия в городе Дума отрицают.
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по целям в Сирии, в том числе по местам, где, как предполагается, разрабатывается и производится химическое оружие.