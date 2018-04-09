США рассмотрят введение новых санкций в отношении России из-за ситуации в Сирии

Администрация президента США в ближайшие дни планирует обсудить введение новых санкций в отношении России, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Госдепартаменту.

Санкции, по данным собеседника издания, представит бывший постпред страны при ООН Джон Болтон, вернувшийся в марте на пост советника Дональда Трампа по национальной безопасности.