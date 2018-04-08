Трамп обвинил Асада в новой химической атаке в Сирии. Медики заявили о 70 погибших

Президент США Дональд Трамп обвинил власти Сирии в очередном применении химического оружия против мирных жителей.

В результате «бессмысленной» химической атаки погибли множество женщин и детей, написал он в своем твиттере, добавив, что район бомбардировки полностью изолирован от окружающего мира сирийской армией. Кроме того, президент обвинил Россию и Иран в поддержке «зверя Асада».

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018

Как сообщает BBC News со ссылкой на волонтеров-спасателей из организации «Белые каски», предполагаемая химическая атака с применением хлора произошла накануне в городе Дума в регионе Восточная Гута. По данным медиков, погибли не менее 70 человек.

Власти Сирии, а также представитель Минобороны РФ, начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко опровергли сообщения о химической атаке в Восточной Гуте.