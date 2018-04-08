За что мы ненавидим доставкуПартнерское видео

Трамп обвинил Асада в новой химической атаке в Сирии. Медики заявили о 70 погибших

BBC News
14:10, 8 апреля 2018
Требует подтверждения

Президент США Дональд Трамп обвинил власти Сирии в очередном применении химического оружия против мирных жителей.

В результате «бессмысленной» химической атаки погибли множество женщин и детей, написал он в своем твиттере, добавив, что район бомбардировки полностью изолирован от окружающего мира сирийской армией. Кроме того, президент обвинил Россию и Иран в поддержке «зверя Асада».

Как сообщает BBC News со ссылкой на волонтеров-спасателей из организации «Белые каски», предполагаемая химическая атака с применением хлора произошла накануне в городе Дума в регионе Восточная Гута. По данным медиков, погибли не менее 70 человек.

Власти Сирии, а также представитель Минобороны РФ, начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко опровергли сообщения о химической атаке в Восточной Гуте.

Восточная Гута, расположенная в окрестностях Дамаска, остается постоянным местом противостояния между сирийской оппозицией и войсками режима Башара Асада. В конце февраля, когда в регионе от интенсивных бомбардировок погибли более 500 мирных жителей, в Восточной Гуте при посредничестве России была введена «гуманитарная пауза».

Что происходит в Восточной Гуте

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Чемпионский бой Хабиба Нурмагомедова. Фотография

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Подкасты
Смотрящие, стремящиеся, опущенные. Как школьники увлекаются «АУЕ» и что с ними потом происходит
29 минут
Сборник

Наши партнерские материалы