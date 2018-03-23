Трамп сменил советника по национальной безопасности. Второй раз за год
Президент США Дональд Трамп объявил о смене своего советника по национальной безопасности. Вместо Эйч Ар Макмастера этот пост с апреля займет бывший постпред страны при ООН Джон Болтон.
I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2018
Генерал Макмастер уйдет в отставку со службы в армии, завершая карьеру, в ходе которой он командовал подразделениями в Ираке и Афганистане. Он, по словам источников в Белом доме, обсуждал свой уход с Трампом в течение нескольких недель, но решил ускорить процесс, так как вопросы о его статусе влияли на переговоры с представителями других стран. По мнению источников, Трамп также хотел сформировать команду по национальной безопасности до встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая запланирована на конец мая (англ. яз.).