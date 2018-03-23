Трамп сменил советника по национальной безопасности. Второй раз за год

Президент США Дональд Трамп объявил о смене своего советника по национальной безопасности. Вместо Эйч Ар Макмастера этот пост с апреля займет бывший постпред страны при ООН Джон Болтон.

Генерал Макмастер уйдет в отставку со службы в армии, завершая карьеру, в ходе которой он командовал подразделениями в Ираке и Афганистане. Он, по словам источников в Белом доме, обсуждал свой уход с Трампом в течение нескольких недель, но решил ускорить процесс, так как вопросы о его статусе влияли на переговоры с представителями других стран. По мнению источников, Трамп также хотел сформировать команду по национальной безопасности до встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая запланирована на конец мая (англ. яз.).

Назначение Болтона — уже вторая смена советника по национальной безопасности с начала президентства Трампа. В конце февраля 2017 года он назначил на этот пост Макмастера, уволив первого советника Майкла Флинна за нарушение протокола.

Джон Болтон является сторонником применения силы в отношении противников США и, в частности, против Ирана и Северной Кореи. После сообщения о назначении советником Трампа он отказался обсуждать политику в отношении этих стран и России, но напомнил, что его взгляды общеизвестны.