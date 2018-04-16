Причиной пожара в «Зимней вишне» стало короткое замыкание. Из-за неубранного снега протекла крыша, вода попала на провода

Короткое замыкание, вызвавшее пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», произошло из-за протечки в крыше ТЦ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на предварительное заключение исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России.

Как рассказал источник издания, крыша протекла из-за неубранного снега. Вода попала на провода, проложенные над детской игровой зоной на четвертом этаже ТЦ, и вызвала короткое замыкание. Установленные в «Зимней вишне» автоматические выключатели для защиты от замыканий и токовых перегрузок при этом почему-то не сработали.

По данным «Коммерсанта», первой загорелась пластиковая люстра над бассейном с поролоновыми кубиками; капавший с нее раскаленный пластик воспламенил сам бассейн. Система пожаротушения не залила зону горения водой, поскольку был перекрыт промерзавший из-за морозов водопровод. Возгорание раздула вентиляция, которую не выключили после возникновения пожара.

Эксперты также подтвердили, что оповещение о пожарной тревоге в здании ТЦ включалось не автоматически, а вручную; при этом охранник, сидевший на кнопке, не активировал ее.