«Левада-центр»: протестные настроения в России упали до минимума за 10 лет

Менее 10% россиян готовы участвовать в социальных или политических протестных акциях. Об этом говорят результаты опроса «Левада-центра», проведенные в конце марта.

На вопрос о возможности протестов в своем городе или районе против падения уровня жизни и в защиту своих прав только 17% опрошенных заявили, что они вероятны (75% — что маловероятны). Готовность участвовать в таких протестах выразили 8% опрошенных (против — 86%).

Протесты с политическими требованиями в своем городе или районе назвали возможными 12% опрошенных (ответ «маловероятны» — 80%). Участвовать в таких протестах готовы только 6% россиян (против — 88%).

Таким образом протестные настроения находятся на самой низкой отметке как минимум с 2008 года. Максимальных значений протестная активность среди опрошенных достигала зимой 2011-2012 годов, когда проходили крупные митинги из-за несогласия с результатами выборов в Госдуму.