ВЦИОМ или «Левада-центр»? Угадайте социологическую службу по результатам опроса. Тест «Медузы»

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова обвинила социологическую службу «Левада-центр» в «политическом заказе». Тимаковой не понравился результат опроса об отставке премьера. Государственную социологическую службу ВЦИОМ тоже часто подозревают в недобросовестности — в частности, в том, что исследователи якобы манипулируют исследованиями, чтобы сделать их более привлекательными для властей. «Медуза» предлагает читателям посмотреть на результаты разных опросов — и угадать, кто из главных социологических служб России их проводил.