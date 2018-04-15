В Волоколамске протестующие против мусорной свалки перекрыли дорогу к полигону

Жители подмосковного Волоколамска в воскресенье вновь перекрыли дорогу, ведущую к мусорному полигону «Ядрово», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на участников акции протеста.

«На месте находятся несколько сотен человек, они взялись за руки и встали у въезда к полигону», — сказал собеседник агентства.

Участники акции заявляют, что грузовики с мусором, несмотря на заявления властей о закрытии «Ядрово», продолжают приезжать на полигон.

По словам жителя Волоколамска Дмитрия Орлова, с которым связалось «Эхо Москвы», полицейские попытались оттеснить участников акции протеста, однако о каком-либо применении силы он не сообщил. В акции, по данным радиостанции, участвуют около полусотни человек.