В Волоколамске протестующие против мусорной свалки перекрыли дорогу к полигону
Жители подмосковного Волоколамска в воскресенье вновь перекрыли дорогу, ведущую к мусорному полигону «Ядрово», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на участников акции протеста.
«На месте находятся несколько сотен человек, они взялись за руки и встали у въезда к полигону», — сказал собеседник агентства.
Участники акции заявляют, что грузовики с мусором, несмотря на заявления властей о закрытии «Ядрово», продолжают приезжать на полигон.
По словам жителя Волоколамска Дмитрия Орлова, с которым связалось «Эхо Москвы», полицейские попытались оттеснить участников акции протеста, однако о каком-либо применении силы он не сообщил. В акции, по данным радиостанции, участвуют около полусотни человек.
14 апреля власти Подмосковья объявили, что на старый участок полигона «Ядрово», закрытия которого требуют жители Волоколамского района, прекратили завозить мусор. Власти региона планируют открыть новый участок полигона.
В разных районах Подмосковья последние несколько месяцев проходят акции протеста против мусорных полигонов, планов строительства мусоросжигательных заводов, а также незаконных свалок.
Самое большое число участников такие акции собирали в Волоколамске, где из-за выбросов газа на полигоне «Ядрово» жители жалуются на сильный запах и угрозу здоровью.