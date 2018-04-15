Полиция задержала участников акции протеста против мусорного полигона в Волоколамске

Как рассказал «Интерфаксу» участник протестной акции, пока неизвестно, доставлены ли задержанные в отделения полиции и составлены ли на них протоколы об административных правонарушениях.

После попыток очистить проезд для мусоровозов, заблокированный протестующими волоколамцами, полиция перешла к силовым задержаниям. #Ядрово pic.twitter.com/2heAbzhDwQ

Сотрудники полиции задержали около 10 участников акции протеста, перегородивших подъезд грузовиков к мусорному полигону «Ядрово» около Волоколамска.

Власти Подмосковья 14 апреля объявили, что на старый участок полигона «Ядрово», закрытия которого требуют жители Волоколамского района, прекратили завозить мусор.

По словам жителей Волоколамска, грузовики с мусором, несмотря на заявление властей, продолжили заезжать на полигон и 15 апреля. Чтобы остановить завоз мусора, участники акции протеста попытались перегородить дорогу

Жители Волоколамска с начала 2018 года проводят массовые акции протеста, требуя закрыть полигон «Ядрово». Они говорят о резко ухудшившейся экологической ситуации в городе и угрозе для здоровья.

Региональные власти обещают провести дегазацию «Ядрово», устранив выбросы свалочного газа, но отказаться от полигона не готовы. Вместо старого участка, который должен перестать принимать мусор в середине апреля, планируется завозить мусор на новую территорию.

Кроме Волоколамска, акции протеста против мусорных полигонов, строительства мусоросжигательных заводов и незаконных свалок проходят последние несколько месяцев по всему Подмосковью.