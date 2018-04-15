Полиция задержала участников акции протеста против мусорного полигона в Волоколамске
Сотрудники полиции задержали около 10 участников акции протеста, перегородивших подъезд грузовиков к мусорному полигону «Ядрово» около Волоколамска.
После попыток очистить проезд для мусоровозов, заблокированный протестующими волоколамцами, полиция перешла к силовым задержаниям. #Ядрово pic.twitter.com/2heAbzhDwQ— Рустем Адагамов (@adagamov) April 15, 2018
Как рассказал «Интерфаксу» участник протестной акции, пока неизвестно, доставлены ли задержанные в отделения полиции и составлены ли на них протоколы об административных правонарушениях.
Власти Подмосковья 14 апреля объявили, что на старый участок полигона «Ядрово», закрытия которого требуют жители Волоколамского района, прекратили завозить мусор.
По словам жителей Волоколамска, грузовики с мусором, несмотря на заявление властей, продолжили заезжать на полигон и 15 апреля. Чтобы остановить завоз мусора, участники акции протеста попытались перегородить дорогу.
Жители Волоколамска с начала 2018 года проводят массовые акции протеста, требуя закрыть полигон «Ядрово». Они говорят о резко ухудшившейся экологической ситуации в городе и угрозе для здоровья.
Региональные власти обещают провести дегазацию «Ядрово», устранив выбросы свалочного газа, но отказаться от полигона не готовы. Вместо старого участка, который должен перестать принимать мусор в середине апреля, планируется завозить мусор на новую территорию.
Кроме Волоколамска, акции протеста против мусорных полигонов, строительства мусоросжигательных заводов и незаконных свалок проходят последние несколько месяцев по всему Подмосковью.