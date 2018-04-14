США не предупредили Россию о начале операции в Сирии

США не предупредили Россию о начале авиаударов по Сирии, заявил глава комитета начальников штабов Джозеф Данфорд.

При этом американские военные выбирали цели так, чтобы не нанести удар по российским военным, сказал он.

Министр обороны США Джон Мэттис назвал операцию «разовой» и сказал, что пока новых ударов не запланировано.