США не предупредили Россию о начале операции в Сирии

AFP
02:47, 14 апреля 2018
Надежный источник

США не предупредили Россию о начале авиаударов по Сирии, заявил глава комитета начальников штабов Джозеф Данфорд.

При этом американские военные выбирали цели так, чтобы не нанести удар по российским военным, сказал он.

Министр обороны США Джон Мэттис назвал операцию «разовой» и сказал, что пока новых ударов не запланировано.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудар по целям в Сирии в ответ на химическую атаку, предположительно проведенную сирийской армией.
Удары пришлись на цели в районе Дамаска и Хомса, предположительно связанные с сирийской программой создания химического оружия.
Российские и американские военные поддерживают канал связи по своим действиям в Сирии с целью предупредить возможные столкновения.
Россия обвиняет Запад в фальсификации доказательств химатаки.

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