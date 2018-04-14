Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии

Президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ начать бомбардировки Сирии в ответ на химическую атаку в городе Дума. Трамп выступил с обращением к нации.

По словам Трампа, в военной операции примут участие Великобритания и Франция. Президент США заявил, что удары будут нанесены по объектам, связанным с сирийской программой создания химического оружия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что отдала приказ британским вооруженным силам начать бомбардировки Сирии.