Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии
Президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ начать бомбардировки Сирии в ответ на химическую атаку в городе Дума. Трамп выступил с обращением к нации.
April 14, 2018
По словам Трампа, в военной операции примут участие Великобритания и Франция. Президент США заявил, что удары будут нанесены по объектам, связанным с сирийской программой создания химического оружия.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что отдала приказ британским вооруженным силам начать бомбардировки Сирии.
США и другие западные страны обвиняют режим сирийского президента Башара Асада в применении химического оружия в городе Дума рядом с Дамаском 7 апреля. Всемирная организация здравоохранения сообщила со ссылкой на свои источники, что в результате химической атаки могли погибнуть около 70 человек.
Россия называет сообщения о химической атаке в Думе провокацией. Представитель министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что видео с людьми, якобы пострадавшими в Думе, носит постановочный характер. В организации этой провокации Конашенков обвинил Великобританию.