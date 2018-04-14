CNN сообщил о взрывах в Дамаске. Великобритания объявила о бомбардировке целей рядом с Хомсом

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на очевидцев, что в Дамаске произошла серия взрывов. Они начались в то время, как президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации объявил о решении нанести удар по Сирии.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что удар нанесен по бывшей военной базе рядом с городом Хомс, где якобы хранятся на складе вещества для производства химического оружия.

По данным CNN, в операции задействованы корабли и самолеты, в том числе американские бомбардировщики В-1. Sky News сообщает, что бывшую базу около Хомса бомбили четыре британских самолета Tornado.