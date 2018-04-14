РИА Новости: сирийская ПВО сбила 20 ракет западных союзников

РИА Новости сообщило со ссылкой на неназванный источник, что силы сирийской противовоздушной обороны сбили 20 ракет западных союзников, которые утром 14 апреля нанесли удары по Сирии.

В военной операции в Сирии, начатой утром 14 апреля, приняли участие США, Великобритания и Франция. Союзники объявили, что удары были нанесены по целям, связанным с сирийской программой создания химического оружия.

Бомбардировки были начаты в ответ на химическую атаку в городе Дума 7 апреля. Западные страны утверждают, что сирийская армия применила отравляющие вещества против гражданского населения.

Россия назвала такие сообщения провокацией: по ее утверждению, доказательств применения химического оружия в Думе нет.