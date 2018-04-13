«Реал» сыграет с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов

УЕФА
12:11, 13 апреля 2018
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В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка участников полуфиналов Лиги чемпионов.

В ½ финала сыграют «Бавария» и «Реал», а также «Рома» и «Ливерпуль». Первые матчи полуфинала пройдут 24-25 апреля, вторые — 1-2 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве.

Мадридский «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух матчей благодаря пенальти, реализованному Криштиану Роналду в компенсированное время ответной домашней встречи с «Ювентусом». «Рома» вышла в ½ финала, обыграв «Барселону» на своем поле со счетом 3:0 (в первом матче итальянская команда уступила 1:4).

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