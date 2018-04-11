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«Ювентус» отыгрался со счета 0:3 в матче с «Реалом». Но пенальти в добавленное время вывел мадридский клуб в полуфинал Лиги чемпионов

УЕФА
20:45, 11 апреля 2018
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Мадридский «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на проигрыш «Ювентусу» в ответном матче. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу туринцев.

В первом тайме дубль в ворота «Реала» оформил нападающий Марио Манджукич. Третий мяч во втором тайме забил полузащитник Блез Матюиди.

На 93-й минуте вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон получил красную карточку и покинул поле. После этого Криштиану Роналду успешно реализовал пенальти в ворота соперника.

Первая встреча между «Реалом» и «Ювентусом» завершилась со счетом 3:0 в пользу мадридского клуба, что позволило «Реалу» пройти в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух матчей.

В полуфинал Лиги чемпионов 11 апреля также вышла «Бавария», завершившая ответный матч с «Севильей» с нулевым счетом. По итогам первой встречи «Бавария» вела со счетом 2:1.
10 апреля в полуфинал вышли английский «Ливерпуль», а также итальянский клуб «Рома», обыгравший «Барселону» по сумме двух матчей. 
Жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов пройдет 13 апреля.
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