«Ювентус» отыгрался со счета 0:3 в матче с «Реалом». Но пенальти в добавленное время вывел мадридский клуб в полуфинал Лиги чемпионов
Мадридский «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на проигрыш «Ювентусу» в ответном матче. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу туринцев.
В первом тайме дубль в ворота «Реала» оформил нападающий Марио Манджукич. Третий мяч во втором тайме забил полузащитник Блез Матюиди.
На 93-й минуте вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон получил красную карточку и покинул поле. После этого Криштиану Роналду успешно реализовал пенальти в ворота соперника.
🏁 FP: #RealMadrid 1-3 @juventusfces (ag. 4-3)— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 11, 2018
(@Cristiano 90'+3' (p); Mandzukic 2, 37', Matuidi 60'). #Emirates #APorLa13 #HalaMadrid
¡¡¡ESTAMOS EN LAS SEMIFINALES DE LA CHAMPIONS!!! pic.twitter.com/pctKQ8ETUb
Первая встреча между «Реалом» и «Ювентусом» завершилась со счетом 3:0 в пользу мадридского клуба, что позволило «Реалу» пройти в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух матчей.