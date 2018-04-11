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«Рома» должна была проиграть «Барселоне», но победила. Все радуются, твиттер сходит с ума, а президент клуба — купается в фонтане

Meduza
15:52, 11 апреля 2018
Matteo Ciambelli / Sipa / Scanpix / LETA

Итальянский футбольный клуб «Рома» смог по итогам двух матчей обыграть «Барселону» и впервые с сезона 1983/84 выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Радость от победы была особенно сильна, учитывая, что первый матч итальянцы проиграли со счетом 4:1.

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Президент «Ромы» купается в фонтане — в одежде!

Миллиардера Джеймса Паллотту отругали за то, что он подает дурной пример молодежи. Паллотта извинился и пообещал заплатить штраф за купание в фонтанах.

Твиттер «Ромы» аывордвыаж ывалдоыва

SMM-менеджеры к месту использовали мем «Если ты не любишь мои [4-1], то ты не заслуживаешь мои [3-0]»

А также нашли подходящую музыку для нарезки голов нападающего Эдина Джеко.

ФК «Карабах» поздравляет «Рому». По-своему

«Победить нас было сложнее, чем выиграть у „Барселоны“. Поздравляем, дорогие друзья», — написал в фейсбуке азербайджанский клуб. «Рома» обыграла «Карабах» с общим счетом 3:1 по итогам двух матчей.

Winning us was harder than winning Barcelona 😜 congratulations dear friend AS Roma 😎 #QarabağFK #asroma #championsleague #ucl

Опубликовано Qarabağ FK 10 апреля 2018 г.
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