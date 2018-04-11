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«Рома» должна была проиграть «Барселоне», но победила. Все радуются, твиттер сходит с ума, а президент клуба — купается в фонтане
Итальянский футбольный клуб «Рома» смог по итогам двух матчей обыграть «Барселону» и впервые с сезона 1983/84 выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Радость от победы была особенно сильна, учитывая, что первый матч итальянцы проиграли со счетом 4:1.
Костас Манолас забивает решающий гол. Под музыку из «Титаника» это еще эпичнее
«Рома» счастлива (что неудивительно)
Комментатор «Ромы» Карло Зампа не сдерживает эмоций
Фанаты «Ромы» — тоже
Да и сам Манолас не выдержал и расплакался после финального свистка
Президент «Ромы» купается в фонтане — в одежде!
Миллиардера Джеймса Паллотту отругали за то, что он подает дурной пример молодежи. Паллотта извинился и пообещал заплатить штраф за купание в фонтанах.
Твиттер «Ромы» аывордвыаж ывалдоыва
SMM-менеджеры к месту использовали мем «Если ты не любишь мои [4-1], то ты не заслуживаешь мои [3-0]»
А также нашли подходящую музыку для нарезки голов нападающего Эдина Джеко.
ФК «Карабах» поздравляет «Рому». По-своему
«Победить нас было сложнее, чем выиграть у „Барселоны“. Поздравляем, дорогие друзья», — написал в фейсбуке азербайджанский клуб. «Рома» обыграла «Карабах» с общим счетом 3:1 по итогам двух матчей.