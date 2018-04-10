«Рома» выбила «Барселону» из Лиги чемпионов, проиграв первый матч со счетом 1:4
Итальянский клуб «Рома» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Барселону» по сумме двух матчей. Ответная встреча в Риме завершилась со счетом 3:0 в пользу «Ромы».
Мячи в ворота «Барселоны» забили нападающий Эдин Джеко, полузащитник Даниеле де Росси и защитник Костас Манолас.
DAJEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEeifefefbejfwjofnwjfnwjfbrufbwfubweufbewfuewbewbfwejfwjlfjfwfjlwfjbfjwfbwjfbwjofwjfnewjofnewjofnwjfnweAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!! #RomaBarca 3⃣-0⃣#ASRoma #UCL— AS Roma (@OfficialASRoma) April 10, 2018
Первый матч команд завершился победой «Барселоны» со счетом 4:1. По сумме двух игр (4:4) в полуфинал прошла «Рома» — за счет гола, забитого на чужом поле.
«Манчестер Сити» также вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Ливерпулю» в ответном матче ¼ финала со счетом 1:2. После окончания первого тайма тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола был удален на трибуны; он накричал на судью Матеу Лаоса.
11 апреля в ответных матчах четвертьфинала Лиги чемпионов сыграют «Бавария» и «Севилья» (2:1 в пользу «Баварии» по итогам первой встречи), а также мадридский «Реал» и «Ювентус» (первый матч — 3:0 в пользу «Реала»).
Жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов пройдет 13 апреля.