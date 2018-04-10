«Рома» выбила «Барселону» из Лиги чемпионов, проиграв первый матч со счетом 1:4

Итальянский клуб «Рома» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Барселону» по сумме двух матчей. Ответная встреча в Риме завершилась со счетом 3:0 в пользу «Ромы».

Мячи в ворота «Барселоны» забили нападающий Эдин Джеко, полузащитник Даниеле де Росси и защитник Костас Манолас.

Первый матч команд завершился победой «Барселоны» со счетом 4:1. По сумме двух игр (4:4) в полуфинал прошла «Рома» — за счет гола, забитого на чужом поле.