Трамп пригласил Путина в Вашингтон

Интерфакс
13:47, 2 апреля 2018
Надежный источник

Президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Путина посетить Белый дом в Вашингтоне. Такое предложение, как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, Трамп высказал в телефонной беседе с Владимиром Путиным 20 марта.

При этом чиновник уточнил, что возможная дата проведения встречи двух президентов и подготовка к ней сторонами еще не обсуждалась.

«Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита», — сказал Ушаков журналистам на брифинге. — Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме».

Интерфакс
20 марта Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным и поздравил его с победой на президентских выборах. Помимо прочего президенты обсудили ситуацию вокруг Сирии, Украины и КНДР, сообщала пресс-служба Кремля.
Как сообщала газета The Washington Post, советники Трампа рекомендовали ему не поздравлять президента России с победой на выборах, однако американский лидер не прислушался к этому совету. Сам Трамп назвал беседу с Путиным «очень хорошим звонком» и добавил, что надеется на встречу с российским лидером в ближайшем будущем.
Последний раз Владимир Путин был в Белом доме в Вашингтоне в сентябре 2005 года, где провел встречу с Джорджем Бушем.
На данный момент Путин и Трамп встречались лишь один раз — на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. В ноябре прошлого года президенты также планировали встречу на саммите АТЭС во Вьетнаме, однако она сорвалась.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Аман Тулеев ушел в отставку. Что ему теперь положено по закону

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы