Трамп пригласил Путина в Вашингтон

«Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита», — сказал Ушаков журналистам на брифинге. — Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме».