Советники Трампа просили не поздравлять Путина с победой на выборах

The Washington Post
06:24, 21 марта 2018
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Советники президента США по национальной безопасности рекомендовали Дональду Трампу не поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

Как пишет газета The Washington Post, 20 марта перед телефонным разговором американского и российского лидеров Трампу были выданы информационные материалы, на которых заглавными буквами было написано «Не поздравлять». Кроме того, в документах содержалась рекомендация осудить попытку отравления россиян Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, к которой Великобритания и США считают причастными Россию.

Читал ли вообще эти инструкции Трамп перед звонком Путину, остается неясным, отмечает издание.

20 марта пресс-служба Кремля сообщила, что Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным и поздравил его с победой на президентских выборах. Среди прочего стороны обсудили ситуацию вокруг Сирии, Украины и КНДР. Тема об отравлении Скрипалей в ходе беседы не рассматривалась, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Дональд Трамп назвал разговор с Путиным «очень хорошим звонком», добавив, что надеется на встречу с российским лидером в ближайшем будущем.
Беседа Трампа с Путиным вызвала критику в США. В частности, сенатор Джон Маккейн назвал поздравления Трампа оскорблением для россиян, которым «было отказано в праве голосовать на свободных и честных выборах».
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