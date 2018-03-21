Советники Трампа просили не поздравлять Путина с победой на выборах

Советники президента США по национальной безопасности рекомендовали Дональду Трампу не поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

Как пишет газета The Washington Post, 20 марта перед телефонным разговором американского и российского лидеров Трампу были выданы информационные материалы, на которых заглавными буквами было написано «Не поздравлять». Кроме того, в документах содержалась рекомендация осудить попытку отравления россиян Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, к которой Великобритания и США считают причастными Россию.

Читал ли вообще эти инструкции Трамп перед звонком Путину, остается неясным, отмечает издание.