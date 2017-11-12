Песков: встреча Путина и Трампа не состоялась из-за отсутствия гибкости со стороны США

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на саммите АТЭС в Ханое не состоялась из-за того, что «американцы не проявили гибкости». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в ходе согласования «полноформатной встречи» американская сторона предложила варианты, не устраивающие российскую делегацию. Альтернативные предложения, сообщил пресс-секретарь президента РФ, американцы не представили.

Как пояснил Песков, американская сторона предложила время встречи, не устраивающее российскую делегацию. Кроме того, добавил он, представители США планировали провести встречу в арендованном ими помещении. «Существует обычная дипломатическая практика, когда встречи на высшем уровне поочередно организуются на территории каждой из сторон», — рассказал Песков.

Предыдущая встреча Трампа и Путина на саммите G20 в Гамбурге проходила в арендованном США зале, то есть фактически на американской территории. Следовательно, сказал Песков, новая встреча президентов РФ и США должна была проходить на российской территории.