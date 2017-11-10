Трамп и Путин на саммите АТЭС во Вьетнаме. Фотография

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин 10 ноября встретились на фотосессии на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме. До саммита сообщалось, что президенты могут провести полноценные переговоры, но стороны так и не договорились об этом. До этого Трамп и Путин встречались в Гамбурге на саммите G20. За прошедшее с тех пор время США ввели против России новые санкции; кроме того, Москва и Вашингтон сократили дипмиссии друг друга.

Vietnam News Agency / AFP / Scanpix / LETA