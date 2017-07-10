Встреча Путина и Трампа: о чем же они все-таки говорили? (Спойлер: а черт его знает)

В пятницу, 7 июля, состоялась первая личная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Главы государств планировали беседовать около получаса, но в итоге проговорили более двух часов, обсудив Сирию и ситуацию с предполагаемым внешним вмешательством в американские выборы — спецслужбы США прямо обвиняют в этом русских хакеров. Главы внешнеполитических ведомств обеих стран представили публике результаты встречи по-разному: Россия — как дипломатическую победу, Штаты — расплывчато и скептически. Как на самом деле развивалась беседа, никто, кроме ее участников, не знает. «Медуза» собрала в одном месте все крупицы информации о встрече Трампа и Путина.

Что говорят в России

Министр иностранных дел Сергей Лавров, сидевший рядом с Владимиром Путиным во время его беседы с Дональдом Трампом, представил ее в целом как победу российского президента. По словам Лаврова, Путин и Трамп обсуждали предполагаемое вмешательство России в американские выборы (на этом настаивают спецслужбы США), российский президент все отрицал — и американский лидер эти объяснения принял. Лавров говорил: «Конечно, президент Трамп упомянул, что в США по-прежнему определенные круги раздувают, хотя и не могут доказать российское вмешательство в выборы». Из слов министра следовало, что тема вмешательства закрыта, и возвращаться к ней Трамп и Путин не собираются.

Также, по заявлению Лаврова, обсуждались: вопрос перемирия в Сирии, которое вступило в силу 9 июля; отношение к Северной Корее; вопросы киберезопасности; назначение спецпредставителя США по вопросу Украины Курта Волкера (будет вести переговоры об урегулировании конфликта на востоке страны); приверженность участников Минским соглашениям. Лавров сказал, что стороны договорились создать рабочую группу по кибербезопасности. Министра спрашивали, когда будет новая встреча, и стали ли Трамп и Путин после встречи друзьями; первый вопрос Лавров проигнорировал, на второй ответил, что «это уже беллетристика» — и предложил журналистам самим с этим определиться.

Позднее итоги встречи с Трампом подводил и сам Путин. Он сдержанно сообщил, что провел длительную беседу с американским президентом и обсудил различные вопросы, в том числе кибербезопасность, Украину, Сирию, КНДР и американские выборы. По словам Путина, Трамп поверил ему, что Россия к взлому электронных почтовых ящиков американских политиков отношения не имеет.

Встречу в Гамбурге — точнее, многочисленные сообщения в американской прессе о ней — прокомментировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что зарубежные журналисты ничего не могут знать о содержании беседы президентов, поскольку на ней не были.

Что говорят в Штатах

Встреча Трампа и Путина — важнейшая тема прошедших выходных в США. Почти все публикации посвящены двум заявлениям российской стороны — о кибератаках и о создании совместной рабочей группы по кибербезопасности.

Трамп, как и Путин, отказался от пресс-конференции по итогам встречи, а Рекс Тиллерсон, в отличие от Лаврова, после разговора президентов говорил о его содержании крайне расплывчато. Он отметил, что Дональд Трамп дважды заводил речь о российских кибератаках — и получил от Путина заверения, что ничего подобного не было. О реакции Трампа на эти слова Тиллерсон не сообщил, но добавил, что Путин и в прошлом отрицал вмешательство РФ в дела США.

Другие американские чиновники были гораздо более категоричны. Глава администрации Белого дома Райнс Прибус уже в воскресенье, 9 июля, заявил, что Трамп «конечно же, нисколько не поверил в отрицание Путиным [вовлеченности России в кибератаки]», и обвинил Лаврова во лжи о сути переговоров президентов. Официальный представитель США в ООН Никки Хэйли, известная жесткой позицией по отношению к России, и вовсе заявила, что РФ просто пытается сохранить лицо, ведь «всем известно», что Москва пыталась повлиять на американские выборы. Сам разговор об американских выборах, по данным The New York Times, длился не менее 40 минут — при том, что вся встреча продолжалась чуть более двух часов.

Трамп относительно беседы о выборах не высказывался, однако к вечеру воскресенья заверил, что США не собираются создавать совместную рабочую группу по кибербезопасности с Россией. Он подчеркнул, что речь об этом шла, но заметил, что это не означает, будто такая группа будет действительно сформирована. Также он заявил, что не обсуждался и вопрос снятия санкций с России — его обсуждение начнется только после разрешения кризисов на Украине и в Сирии.