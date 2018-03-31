В Кемерово на пять суток арестовали волонтера штаба Навального, который участвовал в митинге после пожара
В Кемерово суд арестовал на пять суток волонтера штаба Алексея Навального, фотографа Александра Балашова. Об этом он сам сообщил «Медиазоне».
Как следует из сообщения издания, Балашова признали виновным в неповиновении полицейским и мелком хулиганстве во время митинга у администрации Кемеровской области 27 марта, собравшемся в связи с пожаром.
«В протоколах утверждается, что он пытался сломать ограждения и ругался матом», — пишет «Медиазона» со ссылкой на активиста.
Сам Балашов утверждает, что лишь попросил одного из полицейских представиться и спросил, зачем на площади установлены ограждения. В прорыве оцепления он не участвовал.
Неповиновение по-кемеровски выглядит так: pic.twitter.com/W9KDshvCep— Ксения Пахомова (@ks_pakhomova) March 31, 2018
Александра Балашова 31 марта задержали по дороге на свадьбу, где он должен был работать фотографом. В феврале его приговорили к обязательным работам за участие в акции «Забастовки избирателей»; задержан он был, приехав на заказанную полицейскими съемку.
В митинге 27 марта у здании кемеровской администрации приняли участие близкие погибших и пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Они требовали назвать точное число жертв пожара и призывали руководство региона уйти в отставку. Перед собравшимися выступили два заместителя губернатора Кузбасса; губернатор Аман Тулеев и приехавший в город президент России Владимир Путин к митингу не вышли.