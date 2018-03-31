В Кемерово на пять суток арестовали волонтера штаба Навального, который участвовал в митинге после пожара

В Кемерово суд арестовал на пять суток волонтера штаба Алексея Навального, фотографа Александра Балашова. Об этом он сам сообщил «Медиазоне».

Как следует из сообщения издания, Балашова признали виновным в неповиновении полицейским и мелком хулиганстве во время митинга у администрации Кемеровской области 27 марта, собравшемся в связи с пожаром.

«В протоколах утверждается, что он пытался сломать ограждения и ругался матом», — пишет «Медиазона» со ссылкой на активиста.

Сам Балашов утверждает, что лишь попросил одного из полицейских представиться и спросил, зачем на площади установлены ограждения. В прорыве оцепления он не участвовал.