В Кемерово на пять суток арестовали волонтера штаба Навального, который участвовал в митинге после пожара

Медиазона
14:45, 31 марта 2018
Надежный источник

В Кемерово суд арестовал на пять суток волонтера штаба Алексея Навального, фотографа Александра Балашова. Об этом он сам сообщил «Медиазоне».

Как следует из сообщения издания, Балашова признали виновным в неповиновении полицейским и мелком хулиганстве во время митинга у администрации Кемеровской области 27 марта, собравшемся в связи с пожаром.

«В протоколах утверждается, что он пытался сломать ограждения и ругался матом», — пишет «Медиазона» со ссылкой на активиста.

Сам Балашов утверждает, что лишь попросил одного из полицейских представиться и спросил, зачем на площади установлены ограждения. В прорыве оцепления он не участвовал.

Александра Балашова 31 марта задержали по дороге на свадьбу, где он должен был работать фотографом. В феврале его приговорили к обязательным работам за участие в акции «Забастовки избирателей»; задержан он был, приехав на заказанную полицейскими съемку.
В митинге 27 марта у здании кемеровской администрации приняли участие близкие погибших и пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Они требовали назвать точное число жертв пожара и призывали руководство региона уйти в отставку. Перед собравшимися выступили два заместителя губернатора Кузбасса; губернатор Аман Тулеев и приехавший в город президент России Владимир Путин к митингу не вышли.

Пожар в Кемерово

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