Игорь Востриков опубликовал видео с камеры видеонаблюдения «Зимней вишни»
Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший семью при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», опубликовал в сториз своего инстаграма запись с камеры видеонаблюдения, сделанную в момент начала пожара.
Камера была установлена в коридоре, куда выходили двери кинозалов. Судя по записи, заволокло густым дымом примерно через минуту после начала пожара; только в этот момент люди начали выбегать из кинозалов. Двери всех трех залов заперты не были — посетители периодически их открывали.
«Сегодня мы получили новые материалы, это уже под мою ответственность, а мне, знаете, похрену. Ранее человек брал, неохота было его подставлять, мы дали слово. Сегодня получил я, слов никому не давал, поэтому я вам сейчас покажу», — отметил Игорь Востриков.
Ранее Востриков рассказывал, что на одной из записей с камер видеонаблюдения видно, как один из посетителей закрывает двери в один из залов, чтобы дождаться спасателей. На видео, выложенном им 31 марта, этого момента нет.
Появилось видео первых минут пожара в кинотеатре «Зимней вишни»https://t.co/sIuPyVpnJL— РБК (@ru_rbc) March 31, 2018
Видео: gorlovepapa • / instagram pic.twitter.com/R5gDux2DQw
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