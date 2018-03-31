Игорь Востриков опубликовал видео с камеры видеонаблюдения «Зимней вишни»

Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший семью при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», опубликовал в сториз своего инстаграма запись с камеры видеонаблюдения, сделанную в момент начала пожара.

Камера была установлена в коридоре, куда выходили двери кинозалов. Судя по записи, заволокло густым дымом примерно через минуту после начала пожара; только в этот момент люди начали выбегать из кинозалов. Двери всех трех залов заперты не были — посетители периодически их открывали.

«Сегодня мы получили новые материалы, это уже под мою ответственность, а мне, знаете, похрену. Ранее человек брал, неохота было его подставлять, мы дали слово. Сегодня получил я, слов никому не давал, поэтому я вам сейчас покажу», — отметил Игорь Востриков.

Ранее Востриков рассказывал, что на одной из записей с камер видеонаблюдения видно, как один из посетителей закрывает двери в один из залов, чтобы дождаться спасателей. На видео, выложенном им 31 марта, этого момента нет.