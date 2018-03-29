Игорь Востриков: дверь кинозала «Зимней вишни» забаррикадировали, чтобы дождаться спасателей

Игорь Востриков
08:07, 29 марта 2018
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Двери в зале кинотеатра в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где в пожаре погибли зрители, запер один из посетителей торгового центра. Об этом заявил житель Кемерово Игорь Востриков, который потерял при пожаре всю семью.

Востриков записал видеообращение, в котором рассказал, что получил доступ к камерам наблюдения в ТЦ «Зимняя вишня». На записи видно, утверждает он, что изначально все двери в кинозалах были открыты, но в момент пожара некий мужчина запер дверь в одном зале, чтоб «заложить щели и дождаться спасателей». По словам Вострикова, мужчина, закрывший дверь, впоследствии сумел спастись.

В своем видеообращении Востриков также обратил внимание на неудовлетворительную работу спасателей в ходе ликвидации пожара.

Люди выбегали, но остались только в зале, где шел мультик. Дети промедлили и когда они добрались к выходу, в коридоре был густейший, абсолютно непроглядный дым. Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей, но спасатели, как вам известно, туда не прибыли.

Игорь Востриков
У Игоря Вострикова при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибли жена, сестра и трое детей. Он был одним из организаторов инициативной группы на стихийном митинге у здания кемеровской администрации 27 марта, которая занимается альтернативным подсчетом жертв пожара в «Зимней вишне». Его же вице-губернатор Сергей Цивилев пытался на митинге упрекнуть в «пиаре на горе».
Инициативная группа, созданная Востриковым, присутствовала на встрече с Владимиром Путиным в здании кемеровской судмедэкспертизы, где президент призвал жителей города не доверять сведениям из соцсетей, опровергавшим официальные данные о погибших. По последней информации, в результате пожара в «Зимней вишне» погибли 64 человека и пострадали 79 человек.
По делу о пожаре арестованы пятеро человек, включая управляющую ТЦ Надежду Судденок. В ходе судебных заседаний она подтверждала, что двери в кинотеатре не запирались.

Пожар в Кемерово

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