Игорь Востриков: дверь кинозала «Зимней вишни» забаррикадировали, чтобы дождаться спасателей

Двери в зале кинотеатра в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где в пожаре погибли зрители, запер один из посетителей торгового центра. Об этом заявил житель Кемерово Игорь Востриков, который потерял при пожаре всю семью.

Востриков записал видеообращение, в котором рассказал, что получил доступ к камерам наблюдения в ТЦ «Зимняя вишня». На записи видно, утверждает он, что изначально все двери в кинозалах были открыты, но в момент пожара некий мужчина запер дверь в одном зале, чтоб «заложить щели и дождаться спасателей». По словам Вострикова, мужчина, закрывший дверь, впоследствии сумел спастись.

В своем видеообращении Востриков также обратил внимание на неудовлетворительную работу спасателей в ходе ликвидации пожара.