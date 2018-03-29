Игорь Востриков: дверь кинозала «Зимней вишни» забаррикадировали, чтобы дождаться спасателей
Двери в зале кинотеатра в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где в пожаре погибли зрители, запер один из посетителей торгового центра. Об этом заявил житель Кемерово Игорь Востриков, который потерял при пожаре всю семью.
Востриков записал видеообращение, в котором рассказал, что получил доступ к камерам наблюдения в ТЦ «Зимняя вишня». На записи видно, утверждает он, что изначально все двери в кинозалах были открыты, но в момент пожара некий мужчина запер дверь в одном зале, чтоб «заложить щели и дождаться спасателей». По словам Вострикова, мужчина, закрывший дверь, впоследствии сумел спастись.
В своем видеообращении Востриков также обратил внимание на неудовлетворительную работу спасателей в ходе ликвидации пожара.
Люди выбегали, но остались только в зале, где шел мультик. Дети промедлили и когда они добрались к выходу, в коридоре был густейший, абсолютно непроглядный дым. Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей, но спасатели, как вам известно, туда не прибыли.
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