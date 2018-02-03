В Кемерово задержали фотографа, который ходил на «Забастовку избирателей». Для этого полицейские заказали ему съемку

В Кемерово сотрудники полиции задержали участника акции в поддержку «Забастовки избирателей» 28 января, заказав ему фотосессию. Об этом сообщает городской штаб Алексея Навального.

«Вчера ему позвонили и заказали съемку „love story“. Ничего не подозревая, он подъехал в назначенное место и время, но вместо пары влюбленных его ожидала пара полицейских — очень влюбленных в свою работу», — рассказали активисты.

В полиции это сообщение пока не прокомментировали.

Задержанный обвинялся в нарушении порядка проведения акции (20.2 КоАП) и неповиновении требованиям сотрудников полиции (19.3 КоАП). По словам координатора штаба Ксении Пахомовой, ему назначили 25 часов обязательных работ (такое наказание предусмотрено статьей 20.2 КоАП; было ли ему вынесено наказание по другой статье, не уточняется).