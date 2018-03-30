Tesla отзывает более 120 тысяч электромобилей

Reuters
05:59, 30 марта 2018
Надежный источник

Tesla объявила об отзыве 123 тысяч электромобилей Model S, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Причина отзыва — возможная коррозия болтов усилителя руля из-за контакта с солями кальция или магния, которые во многих странах мира входят в состав противоледного реагента.

Под отзыв подпадают Model S, выпущенные до 2016 года.

Tesla подчеркнула, что даже в случае разрушения болтов из-за коррозии водитель не потеряет управление, но ему придется прикладывать больше усилий для поворота руля.

Tesla заявила, что каких-либо происшествий или травм, связанных с этим недостатком (возможной коррозией болтов гидроусилителя — прим. «Медуза»), зафиксировано не было, отзыв проводится в качестве меры предосторожности (англ.яз.).

Reuters
Tesla начала поставки Model S в июне 2012 года. На базе Model S был выпущен кроссовер Model X.
В феврале Tesla отчиталась о рекордном квартальном убытке в 675 миллионов долларов. Убытки глава компании Илон Маск объяснил, в числе прочего, трудностями с производством аккумуляторных батарей для Model 3 — самого доступного на настоящий момент электромобиля Tesla.

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