Tesla отзывает более 120 тысяч электромобилей
Tesla объявила об отзыве 123 тысяч электромобилей Model S, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.
Причина отзыва — возможная коррозия болтов усилителя руля из-за контакта с солями кальция или магния, которые во многих странах мира входят в состав противоледного реагента.
Под отзыв подпадают Model S, выпущенные до 2016 года.
Tesla подчеркнула, что даже в случае разрушения болтов из-за коррозии водитель не потеряет управление, но ему придется прикладывать больше усилий для поворота руля.
Tesla заявила, что каких-либо происшествий или травм, связанных с этим недостатком (возможной коррозией болтов гидроусилителя — прим. «Медуза»), зафиксировано не было, отзыв проводится в качестве меры предосторожности (англ.яз.).