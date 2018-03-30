Tesla отзывает более 120 тысяч электромобилей

Tesla объявила об отзыве 123 тысяч электромобилей Model S, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Причина отзыва — возможная коррозия болтов усилителя руля из-за контакта с солями кальция или магния, которые во многих странах мира входят в состав противоледного реагента.

Под отзыв подпадают Model S, выпущенные до 2016 года.

Tesla подчеркнула, что даже в случае разрушения болтов из-за коррозии водитель не потеряет управление, но ему придется прикладывать больше усилий для поворота руля.