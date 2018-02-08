Tesla отчиталась о рекордном квартальном убытке

Компания Tesla, производящая электромобили, отчиталась об убытке в 675 миллионов долларов в четвертом квартале 2017 года. Годом ранее убытки компании Илона Маска составляли 121 миллион долларов.

Несмотря на то, что убыток в 675 миллионов долларов стал самым большим в истории компании, финансовые результаты Tesla оказались лучше прогнозов аналитиков. На котировках акций компании публикация отчетности практически не отразилась.

Глава Tesla Илон Маск во время телефонной конференции с аналитиками в среду признал, что компания столкнулась с трудностями с производством аккумуляторных батарей для электромобилей Model 3, однако рассчитывает выйти на заявленную мощность в 5 тысяч автомобилей в неделю во втором квартале 2018 года.

Ранее компания обещала, что начнет выпускать по 5 тысяч Model 3 в неделю в конце 2017 года.